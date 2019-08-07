Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди и грозы ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до 22 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня в Москве прогнозируются кратковременные дожди, местами могут даже прогреметь грозы. Максимальная температура в Москве - 20-22, в столичном регионе - плюс 18-23 градуса", - сказала Волосюк.

Она отметила, что такой температурный режим близок к средним многолетним значениям, всего градуса на два ниже нормы.

Метеоролог добавила, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. При грозах он будет порывистым, возможны порывы силой от 10 до 12 метров в секунду.