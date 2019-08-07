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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:20, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные дожди и грозы ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до 22 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня в Москве прогнозируются кратковременные дожди, местами могут даже прогреметь грозы. Максимальная температура в Москве - 20-22, в столичном регионе - плюс 18-23 градуса", - сказала Волосюк.
Туристы на Красной площади в Москве.
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Она отметила, что такой температурный режим близок к средним многолетним значениям, всего градуса на два ниже нормы.
Метеоролог добавила, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. При грозах он будет порывистым, возможны порывы силой от 10 до 12 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметила, что атмосферное давление остается ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.
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