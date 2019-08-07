Пассажиры московского метро стали чаще оплачивать проезд через смартфон

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажиры метро стали чаще оплачивать проезд смартфонами через терминалы, расположенные на турникетах, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"Пассажиры московского метро стали почти в 15 раз чаще оплачивать поездки с помощью банковских карт или смартфонов через терминалы, расположенные на турникетах. Ежедневно считыватели используют более 44 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в январе этого года таким способом расплачивались лишь три тысячи человек в день.

Согласно сообщению, пользуясь таким способом оплаты проезда, пассажиры также экономят свои средства: одна поездка обходится в 42 рубля. Это на 13 рублей меньше, чем стоимость поездки при покупке билета "Единый".