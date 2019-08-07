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РИА Новости

Пассажиры московского метро стали чаще оплачивать проезд через смартфон

08:00, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажиры метро стали чаще оплачивать проезд смартфонами через терминалы, расположенные на турникетах, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.
"Пассажиры московского метро стали почти в 15 раз чаще оплачивать поездки с помощью банковских карт или смартфонов через терминалы, расположенные на турникетах. Ежедневно считыватели используют более 44 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что еще в январе этого года таким способом расплачивались лишь три тысячи человек в день.
Согласно сообщению, пользуясь таким способом оплаты проезда, пассажиры также экономят свои средства: одна поездка обходится в 42 рубля. Это на 13 рублей меньше, чем стоимость поездки при покупке билета "Единый".
Добавляется, что теперь терминалы есть на двух турникетах в каждом вестибюле метро. Эти устройства отмечены специальными наклейками. На всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) также есть турникеты со считывателями. Оплатить поездку с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете можно будет и на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Новый вид общественного транспорта планируется запустить к концу этого года.
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