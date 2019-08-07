Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T07:55Z
https://ria.ru/20190807/1557241022.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/52/1557215295_0:92:1024:668_1036x0_80_0_0_c77e463f1656d1b55556b1a12b72f5b7.jpg
РИА Новости

МЧС сообщило о задымлении от пожаров в 37 населенных пунктах Приангарья

07:55, 7 августа 2019
112
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Задымление от лесных пожаров отмечается в 37 населенных пунктах Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону.
По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в связи с отсутствием осадков на территории северных и верхнеленских районов региона улучшение лесопожарной обстановки не ожидается.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
04:57
После паводка в Приангарье компенсацию получили более 22 тысяч человек
"В зоне задымления, по данным космического мониторинга, в минувшие сутки находились 37 населенных пунктов: в Катангском районе - 14 населенных пунктов, в Киренском – 21 населенный пункт, в Усть-Кутском районе – 2 населенных пункта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками МЧС организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами населенных пунктов. Проводится работа с населением, даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
000010
Обсудить 0
Иркутская областьОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Самолет ИЛ-76
Ил-76 начали проливку территории склада под Ачинском после пожара
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
Тушение лесных пожаров
Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь
Лента
новостей
Паводок в Еврейской автономной области
В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
Паводок в Хабаровском крае
В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
Врач скорой медицинской помощи
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Подтопленный район в Амурской области
В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Выпущенные на волю в Хабаровском крае косатки держатся вместе
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Эвакуированные из-за взрывов на арсенале под Ачинском возвращаются домой
Взрыв на военном складе под Ачинском
Городские учреждения Ачинска работают в штатном режиме после взрывов
Полиция на месте преступления
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Врач проверяет капельницу
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
Последствия ливней в Приморье
Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10На западе Кабула прогремел взрыв
Лента новостейМолния