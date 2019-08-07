МЧС сообщило о задымлении от пожаров в 37 населенных пунктах Приангарья

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Задымление от лесных пожаров отмечается в 37 населенных пунктах Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону.

По данным Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в связи с отсутствием осадков на территории северных и верхнеленских районов региона улучшение лесопожарной обстановки не ожидается.

"В зоне задымления, по данным космического мониторинга, в минувшие сутки находились 37 населенных пунктов: в Катангском районе - 14 населенных пунктов, в Киренском – 21 населенный пункт, в Усть-Кутском районе – 2 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками МЧС организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и старостами населенных пунктов. Проводится работа с населением, даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения.