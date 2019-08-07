Городские учреждения Ачинска работают в штатном режиме после взрывов

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Городские учреждения Ачинска, в том числе транспортные, перешли на штатный режим после введенного ранее ЧС из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов вблизи города, сообщает пресс-служба мэрии.

"Город перешел на штатный режим. …Горэлектротранспорт" и пассажирские автобусные перевозчики приступили к работе в обычном режиме по привычному для горожан расписанию. Также в стандартном порядке продолжат свою деятельность детские сады и другие учреждения образования, спорта и культуры", - говорится в сообщении.

В мэрии сказали, что жители могут возвращаться в свои дома, все учреждения работают по штатному расписанию. Режим чрезвычайной ситуации был отменен в городе вечером во вторник.