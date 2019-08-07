Городские учреждения Ачинска работают в штатном режиме после взрывов

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Городские учреждения Ачинска, в том числе транспортные, перешли на штатный режим после введенного ранее ЧС из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов вблизи города, сообщает пресс-служба мэрии.
"Город перешел на штатный режим. …Горэлектротранспорт" и пассажирские автобусные перевозчики приступили к работе в обычном режиме по привычному для горожан расписанию. Также в стандартном порядке продолжат свою деятельность детские сады и другие учреждения образования, спорта и культуры", - говорится в сообщении.
В мэрии сказали, что жители могут возвращаться в свои дома, все учреждения работают по штатному расписанию. Режим чрезвычайной ситуации был отменен в городе вечером во вторник.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.