Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Площадь природных пожаров в северных районах Иркутской области возросла на 25 тысяч гектаров, сообщает ГУМЧС региона.

"По состоянию на утро 7 августа в Иркутской области действуют 136 пожаров на площади 675 тысяч 488 га. По сравнению с предыдущими сутками количество природных пожаров увеличилось на 4, площадь действующих очагов выросла на 25 тысяч га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возросло также количество природных пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Таких пожаров пять - в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах, три из них – локализованы. В 10-ти километровой зоне от населенных пунктов зарегистрировано 11 пожаров.