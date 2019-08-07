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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров

07:14, 7 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Площадь природных пожаров в северных районах Иркутской области возросла на 25 тысяч гектаров, сообщает ГУМЧС региона.
"По состоянию на утро 7 августа в Иркутской области действуют 136 пожаров на площади 675 тысяч 488 га. По сравнению с предыдущими сутками количество природных пожаров увеличилось на 4, площадь действующих очагов выросла на 25 тысяч га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возросло также количество природных пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Таких пожаров пять - в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах, три из них – локализованы. В 10-ти километровой зоне от населенных пунктов зарегистрировано 11 пожаров.
На тушение природных пожаров в Приангарье задействованы 1197 человек и 244 единицы техники, в том числе 9 воздушных судов МЧС России и Министерства обороны. Авиация применяется для борьбы с пожарами вблизи населенных пунктов. Так, только за прошедшие сутки с воздуха было потушено 4 километра горящей кромки.
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