Facebook подала в суд на создателей приложений по накручиванию рекламы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Компания Facebook подала иск в суд на двух разработчиков приложений для смартфонов, обвиняя их в мошенническом накручивании просмотров рекламы в социальной сети, сообщается в заявлении компании.

Согласно заявлению, два разработчика - базирующаяся в Гонконге компания LionMobi и сингапурская JediMobi - разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, через которые на смартфоны владельцев устанавливались вирусы.

"Вредоносная программа создавала фиктивные клики пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на телефонах пользователей, создавая впечатление, что пользователи действительно нажимали на рекламу", - сообщается в заявлении компании. В результате разработчики незаконно получали деньги за просмотры рекламы на Facebook.

В релизе сообщается, что этот иск является одним из первых исков такого типа.