Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T07:06Z
https://ria.ru/20190807/1557240486.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154949/81/1549498195_285:0:3266:1677_1036x0_80_0_0_bab240d9d46ad513e44ce276d1353286.jpg
РИА Новости

Facebook подала в суд на создателей приложений по накручиванию рекламы

07:06, 7 августа 2019
413
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Компания Facebook подала иск в суд на двух разработчиков приложений для смартфонов, обвиняя их в мошенническом накручивании просмотров рекламы в социальной сети, сообщается в заявлении компании.
Согласно заявлению, два разработчика - базирующаяся в Гонконге компания LionMobi и сингапурская JediMobi - разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, через которые на смартфоны владельцев устанавливались вирусы.
"Вредоносная программа создавала фиктивные клики пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на телефонах пользователей, создавая впечатление, что пользователи действительно нажимали на рекламу", - сообщается в заявлении компании. В результате разработчики незаконно получали деньги за просмотры рекламы на Facebook.
В релизе сообщается, что этот иск является одним из первых исков такого типа.
Отмечается, что Facebook исключил LionMobi и JediMobi из системы Audience Network, которая позволяет рекламодателям расширять кампании за пределы Facebook и Instagram, их аккаунты заблокированы. "Всем затронутым рекламодателям Facebook возместил убытки в марте 2019 года", - отмечается в релизе.
Молодая пара с мобильными устройствами
3 августа, 18:30
Instagram и WhatsApp переименуют
620201
Обсудить 1
Facebook, Inc.ТехнологииВ мире
Рекомендуем
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров
Здание Народного банка Китая в Пекине
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Лесные пожары в Муаро-Джамби в Индонезии
Дым от пожаров в Индонезии достиг территории Малайзии, сообщают СМИ
Лента
новостей
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Прокуратура начала прием граждан в Ачинске, где горел военный склад
Газета Работа на ярмарке вакансий
Названы основные причины незанятости в России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Мадуро вновь заявил об экономической войне США против его страны
Сотрудники полиции
Прокуратура проведет проверку по факту ДТП на Сахалине
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо на 75-ом Венецианском международном кинофестивале. 28 августа 2018
Гильермо дель Торо посвятил мигрантам именную звезду на "Аллее славы"
Кибербезопасность
Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон заявил об ослаблении возможностей курдов в борьбе с ИГ*
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по вопросам туруслуг
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния