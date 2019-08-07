ЯКУТИЯ, 7 авг – РИА Новости. Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири и северных улусов республики, задымленность также отмечается в 12 районах республики, сообщает оперативная рабочая группа правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектара. Из них проводится тушение 15 пожаров, в зоне контроля - 101 очага. За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на 15, локализовано - четыре.

В среду столицу республики окутал дым.

"Сегодня в Якутск ветер принес дым от лесных пожаров в Сибири и северной территории республики", - пояснили в рабочей группе.