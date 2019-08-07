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РИА Новости

Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири

06:43, 7 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ЯКУТИЯ, 7 авг – РИА Новости. Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири и северных улусов республики, задымленность также отмечается в 12 районах республики, сообщает оперативная рабочая группа правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике.
По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектара.  Из них проводится тушение 15 пожаров, в зоне контроля - 101 очага. За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на 15, локализовано - четыре.
В среду столицу республики окутал дым.
"Сегодня в Якутск ветер принес дым от лесных пожаров в Сибири и северной территории республики", - пояснили в рабочей группе.
Мониторинг задымленности говорит о том, что в зону задымления попало 38 населенных пунктов в 12 муниципальных районах. В медицинские организации обращений от населения на отравление угарным газом не поступало.
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