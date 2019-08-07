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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро вновь заявил об экономической войне США против его страны

05:22, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
© РИА Новости / Стрингер
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МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь заявил, что США ведут против его страны нетрадиционную экономическую войну.
"Венесуэла является жертвой разнообразной, грубой и преступной агрессии. Народ США должен знать, что это нетрадиционная война - экономическая, финансовая, торговая. Правительство США преследует Венесуэлу, чтобы мы не могли покупать в мире лекарства, продукты питания, товары, сырье - ничего не могли покупать", - заявил Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю. Его транслировало государственное телевидение страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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По словам Мадуро, США украли у Венесуэлы компанию Citgo. "Ее экспроприировало правительство США и заморозило нам счета более чем на 20 миллиардов долларов в банках Европы и в разных частях света", - заметил венесуэльский лидер.
Также Мадуро отметил, что в Великобритании заморожены крупные венесуэльские активы в золоте. "В заговоре с британскими властями правительство США заморозило, украло у Венесуэлы более чем 1,4 миллиарда долларов в золотых запасах", - сказал он.
"Но мы рано или поздно победим всю эту преступную политику, со всеми этими санкциями они не смогли и не смогут справиться с Венесуэлой, после каждого удара, который нам наносят, мы поднимаемся", - добавил Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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