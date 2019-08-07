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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

05:21, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. 6 апреля 2019
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. 6 апреля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Венесуэла готова на диалог с США, есть надежда на новый характер отношений между странами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Я говорил президенту (США Дональду) Трампу, если в какой-то день, сегодня или в будущем, откроется возможность для уважительного диалога и понимания, я буду готов протянуть руку… Дай бог!", - сказал он в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю. Его транслировало государственное телевидение.
"Я надеюсь, что есть сияние света и надежда на диалог, на новый тип отношений между США и боливарианской революцией и Венесуэлой", - добавил Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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