Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Венесуэла готова на диалог с США, есть надежда на новый характер отношений между странами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я говорил президенту (США Дональду) Трампу, если в какой-то день, сегодня или в будущем, откроется возможность для уважительного диалога и понимания, я буду готов протянуть руку… Дай бог!", - сказал он в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю. Его транслировало государственное телевидение.

"Я надеюсь, что есть сияние света и надежда на диалог, на новый тип отношений между США и боливарианской революцией и Венесуэлой", - добавил Мадуро.