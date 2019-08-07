Число дачных участков в зоне подтопления в Хабаровском крае возросло до 330

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество участков, оказавшихся в зоне подтопления в Хабаровском крае, за сутки увеличилось до 330, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Ранее в МЧС сообщали о 250 участках, находящихся в зоне паводка.

"Продолжается рост воды в реке Амур у города Хабаровска. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления находятся порядка 330 дачных участков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска вырос на 18 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 см.