Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T05:09Z
https://ria.ru/20190807/1557239938.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40135/33/401353354_0:117:2200:1355_1036x0_80_0_0_81d452bc1182a3a0e176d1705d4b84ec.jpg
РИА Новости

Число дачных участков в зоне подтопления в Хабаровском крае возросло до 330

05:09, 7 августа 2019
319
© Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в районе Комсомольска-на-Амуре
Паводок в районе Комсомольска-на-Амуре
© Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество участков, оказавшихся в зоне подтопления в Хабаровском крае, за сутки увеличилось до 330, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Ранее в МЧС сообщали о 250 участках, находящихся в зоне паводка.
"Продолжается рост воды в реке Амур у города Хабаровска. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления находятся порядка 330 дачных участков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска вырос на 18 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 см.
Власти Хабаровского края в понедельник ввели режим ЧС из-за паводка во всем регионе.
Паводок в Хабаровском крае
Вчера, 08:41
В Хабаровске организовали постоянные дежурства спасателей из-за паводка
000100
Обсудить 0
МЧСРоссияХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
После паводка в Приангарье компенсацию получили более 22 тысяч человек
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине
Тушение лесных пожаров
Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири
Сейсмограф. Архивное фото
Два землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки
Лента
новостей
Сотрудники полиции
Прокуратура проведет проверку по факту ДТП на Сахалине
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
В Бурятии создана группировка в тысячу военнослужащих для тушения пожаров
Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО
Пункт пропуска "Амурзет" в ЕАО на границе РФ и КНР закрыт из-за паводка
Работа РТС Чертаново
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по вопросам туруслуг
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Мадуро вновь заявил об экономической войне США против его страны
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон заявил об ослаблении возможностей курдов в борьбе с ИГ*
Врач проверяет капельницу
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
Вид с набережной на Гонконг
В результате столкновения двух автобусов в Гонконге пострадали 12 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния