После паводка в Приангарье компенсацию получили более 22 тысяч человек

ИРКУТСК, 7 июл – РИА Новости. В Иркутской области более 22 тысяч человек получили компенсацию за полную или частичную утрату имущества в зоне наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Компенсации по утрате имущества на данный момент получили 22087 человек, в том числе за частичный ущерб в размере 50 тысяч рублей – 5878 человек, за полную утрату имущества в размере 100 тысяч рублей - 16209 человек", – говорится в сообщении.

Единовременную материальную помощь в десять тысяч рублей получили 43 тысячи 836 человек.

В суды для выплаты компенсаций поступило 3 тысячи 823 заявления от жителей, которые не были прописаны в своих домах. Из них удовлетворено 3 тысячи 528, отказы получили 96 человек.

Всего пострадавшим выплачены компенсации на общую сумму 2 миллиарда 334 млн рублей из средств федерального бюджета.