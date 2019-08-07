После паводка в Приангарье компенсацию получили более 22 тысяч человек

ИРКУТСК, 7 июл – РИА Новости. В Иркутской области более 22 тысяч человек получили компенсацию за полную или частичную утрату имущества в зоне наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Компенсации по утрате имущества на данный момент получили 22087 человек, в том числе за частичный ущерб в размере 50 тысяч рублей – 5878 человек, за полную утрату имущества в размере 100 тысяч рублей - 16209 человек", – говорится в сообщении.
Единовременную материальную помощь в десять тысяч рублей получили 43 тысячи 836 человек.
В суды для выплаты компенсаций поступило 3 тысячи 823 заявления от жителей, которые не были прописаны в своих домах. Из них удовлетворено 3 тысячи 528, отказы получили 96 человек.
Всего пострадавшим выплачены компенсации на общую сумму 2 миллиарда 334 млн рублей из средств федерального бюджета.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.