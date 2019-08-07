Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T03:50Z
https://ria.ru/20190807/1557239481.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

Два землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки

03:50, 7 августа 2019
224
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Сразу два землетрясения зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки, магнитуда обоих сейсмических событий составила 4,4, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизической службы РАН".
"Первое землетрясение произошло в среду ранним утром по местному времени в заливе Шелехова у западного побережья полуострова. Его эпицентр находился на глубине 41 километр примерно в 100 километрах юго-западнее посёлка Палана. Второе сейсмическое событие произошло несколько часов спустя в акватории Тихого океана. Эпицентр находился на глубине 50 километров в 95 километрах юго-западнее села Никольское. Магнитуда землетрясений составила 4,4", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
000200
Обсудить 0
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине
РИА
Новости
Вид с набережной на Гонконг
В результате столкновения двух автобусов в Гонконге пострадали 12 человек
Паводок в районе Комсомольска-на-Амуре
Число дачных участков в зоне подтопления в Хабаровском крае возросло до 330
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон заявил об ослаблении возможностей курдов в борьбе с ИГ*
Лента
новостей
Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
В Пентагоне заявили об укреплении подпольной сети ИГ* в Сирии и Ираке
Сотрудники полиции
Прокуратура проведет проверку по факту ДТП на Сахалине
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Премьер Японии заверил главу Пентагона в прочности альянса с США
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Сахалине шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Королевский орел в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
Орнитолог рассказал, как хищные птицы тонут в Средиземном море
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон признал наличие сторонников ИГ* в лагере "Эль-Холь" в Сирии
Логотип социальной сети Twitter
Twitter признала использование личных данных без разрешения пользователей
Девушка за рулем автомобиля
Россиянам без ноги разрешили водить автомобили с ручным управлением
Уничтожение санкционной продукции в России
Подсчитаны потери западных экспортеров из-за продэмбарго России
Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО
Пункт пропуска "Амурзет" в ЕАО на границе РФ и КНР закрыт из-за паводка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Телеведущий предложил полным людям умереть, чтобы "сохранить бюджет"
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Лента новостейМолния