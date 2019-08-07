Два землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки

"Первое землетрясение произошло в среду ранним утром по местному времени в заливе Шелехова у западного побережья полуострова. Его эпицентр находился на глубине 41 километр примерно в 100 километрах юго-западнее посёлка Палана. Второе сейсмическое событие произошло несколько часов спустя в акватории Тихого океана. Эпицентр находился на глубине 50 километров в 95 километрах юго-западнее села Никольское. Магнитуда землетрясений составила 4,4", - сказал представитель службы.