Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 47 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожары на площади 3 614 гектара удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 67 пожаров на территории 4 664 гектара.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 августа в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3 614 гектара", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, на 00.00 мск на 7 августа на территории России действовало 180 лесных пожаров на площади 163 175 гектара, по которым проводились работы по активному тушению. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 110 082 гектара.