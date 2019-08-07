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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 47 лесных пожаров за сутки

03:47, 7 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожары на площади 3 614 гектара удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 67 пожаров на территории 4 664 гектара.
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 августа в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3 614 гектара", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, на 00.00 мск на 7 августа на территории России действовало 180 лесных пожаров на площади 163 175 гектара, по которым проводились работы по активному тушению. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 110 082 гектара.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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