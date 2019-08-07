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РИА Новости

Подсчитаны потери западных экспортеров из-за продэмбарго России

03:41, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в России
Уничтожение санкционной продукции в России
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западные экспортеры за пять лет продэмбарго РФ совокупно лишились продаж на 46 миллиардов долларов, что составляет, например, почти половину от запланированных доходов бюджета Польши в этом году, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основании статистики, предоставленной агентству Федеральной таможенной службой (ФТС) России.
Доходы бюджета Польши запланированы на уровне 387,6 миллиарда злотых (около 106,2 миллиарда долларов), расходы — 416,1 миллиарда (около 114 миллиардов долларов), рассказала ранее министр финансов страны Тереза Червинская.
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Вчера, 08:26
Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго
Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже пять лет, президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго коснулось мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции.

Ключевые поставщики

В предшествовавшем санкциям 2013 году объем российского импорта продовольственной продукции, на которую впоследствии было наложено эмбарго, согласно данным ФТС, составил 4,3 миллиона тонн на общую сумму 9,2 миллиарда долларов.
Большая часть продукции импортировалась из стран ЕС – на сумму почти 6,8 миллиарда долларов в год, остальные доли распределены между Норвегией (1,1 миллиарда долларов), США (780 миллионов долларов), Канадой (373 миллиона долларов) и Австралией (182 миллиона долларов).
Ключевыми поставщиками сельхозпродукции для РФ среди стран ЕС были Польша (1,1 миллиарда долларов), Испания (0,9 миллиарда долларов), Австрия (852 миллиона долларов) и Нидерланды (794 миллиона долларов).

Мясо и молоко

Наибольшая доля импорта в денежном выражении в 2013 году приходилась на мясную продукцию - Россия получала товаров, включенных впоследствии в список продуктового эмбарго, на сумму 2,4 миллиарда долларов и объемом 830 тысяч тонн.
На втором месте по импорту была молочная продукция и сыры – сумма составила 1,8 миллиарда долларов, объем - 428 тысяч тонн.
Далее в порядке убывания шли рыба и морепродукты - 551 тысячи тонн на сумму более 1,7 миллиарда долларов. На четвертом месте – фрукты объемом 1,5 миллиона тонн на сумму 1,5 миллиарда долларов, далее овощи объемом 915 тысяч тонн на сумму 946 миллионов долларов. Иной продукции (в первую очередь, сельхозсырья, кондитерских и мучных изделий), которая тоже попала под эмбарго, закупалось 60 тысяч тонн на сумму 611 миллионов долларов в год. Орехи и сухофрукты поставлялись на 244 миллиона долларов объемом 31 тысячу тонн.
В 2014 году, когда еще более полугода поставки шли свободно, общие показатели российского импорта по "санкционным" группам товаров снизились. А начиная с 2015 года поставки сошли на нет и постепенно были замещены импортом из других стран или отечественной продукцией.
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Импорт снизился

"В целом импорт продовольствия из стран, против которых были введены контрсанкции, снизился и в абсолютном, и в относительном выражении", - сказала РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.
В 2014 году объем импорта из этих стран составлял в стоимостном выражении 23 миллиарда долларов, в 2018 году - всего 9,5 миллиарда долларов, продолжила она. А доля этих стран в совокупном объеме импорта продовольственных товаров снизилась с 44% до 32%.
"Последнее часто являлось следствием роста отечественного производства, а не того, что эти товары стали закупаться в других странах. По нашим оценкам, для многих товаров с 2014 года существенно снизилась доля импорта в их товарных ресурсах. Например, для мяса: говядина с 57% до 38%, свинина с 17% до 3%, а также сыров - с 45 до 31% и животных масел - с 40% до 29%.
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