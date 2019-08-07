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РИА Новости

Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа

00:17, 7 августа 2019
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Полиции города Дейтона, штат Огайо, где на выходных произошла массовая стрельба, неизвестно об организации протестов, связанных с визитом туда президента США Дональда Трампа, заявил представитель сил правопорядка.
Трамп в среду посетит города Эль-Пасо в штате Техас и Дейтон в Огайо, где в результате стрельбы в выходные погибли десятки человек. Ранее Wall Street Journal сообщала, что визит Трампа может быть омрачен протестами. С призывом выразить мирный протест по поводу поездки президента к жителям этих городов обратились демократы и местные чиновники, сообщало издание.
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"Мне неизвестно о каких-либо организованных протестах завтра", - сказал представитель полиции, слова которого приводит телеканал Fox News. Он добавил, что в целом город готов к встрече президента и что по возможности все неудобства для жителей, связанные с приездом главы государства, будут "минимизированы".
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательстве в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
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