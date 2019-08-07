Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Полиции города Дейтона, штат Огайо, где на выходных произошла массовая стрельба, неизвестно об организации протестов, связанных с визитом туда президента США Дональда Трампа, заявил представитель сил правопорядка.

Трамп в среду посетит города Эль-Пасо в штате Техас и Дейтон в Огайо, где в результате стрельбы в выходные погибли десятки человек. Ранее Wall Street Journal сообщала, что визит Трампа может быть омрачен протестами. С призывом выразить мирный протест по поводу поездки президента к жителям этих городов обратились демократы и местные чиновники, сообщало издание.

"Мне неизвестно о каких-либо организованных протестах завтра", - сказал представитель полиции, слова которого приводит телеканал Fox News . Он добавил, что в целом город готов к встрече президента и что по возможности все неудобства для жителей, связанные с приездом главы государства, будут "минимизированы".

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.