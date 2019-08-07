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РИА Новости
Туризм

В Карибском море продается остров за полмиллиона долларов

02:02, 7 августа 2019
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© Depositphotos / NstanevВосход в Белизе
Восход в Белизе
© Depositphotos / Nstanev
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Белизе продается частный остров, который стоит дешевле, чем средний дом в Лос-Анджелесе, сообщает Travel and Leisure.
Цена целого острова, расположенного в 30 минутах от побережья города Дангрига, - 500 тысяч долларов. Это примерно на 78 тысяч долларов меньше, чем средняя стоимость дома в округе Лос-Анджелес.
За эти деньги покупатель получит 263 тысячи квадратных метров земли вместе с пятью домами, которые были построены в 2009 году и нуждаются в небольшом ремонте. Их окружает пышная растительность и кристально чистое Карибское море, пишет издание.
На острове есть три пирса, а морской заповедник вокруг делает эту местность подходящей для сноркелинга или дайвинга.
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