В Перми спасли белого медведя, который играл с бочкой и застрял в ней

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Пермском зоопарке сотрудникам пришлось спасать белого медведя, который надел на себя половину бочки и застрял, В Пермском зоопарке сотрудникам пришлось спасать белого медведя, который надел на себя половину бочки и застрял, сообщает пресс-служба зоосада.

"В вольер белых медведей положили две половинки пластмассовой бочки. Медведю Сэрику очень понравились новые игрушки, - поясняют работники. - Одну половинку он взял с собой в бассейн и во время игры надел на себя".

Самому снять "наряд" не получилось. На кадрах видно, как медведь барахтается в воде, пытаясь избавиться от бочки.

"Проходил он в этой "юбке" недолго, рабочие по уходу сразу заметили новый "наряд" у белого медведя, - уточняют в пресс-службе. - Спасательная операция проходила под четким руководством директора и зоологов, а также наблюдением ветеринарного врача".

Медведя перевели в малый вольер, в котором с помощью железной палки с загнутым концом (в виде крюка) подцепили бочку, и Сэрик, пятясь назад, вылез из нее.