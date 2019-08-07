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РИА Новости
Туризм

В Перми спасли белого медведя, который играл с бочкой и застрял в ней

01:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБелый медведь
Белый медведь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Пермском зоопарке сотрудникам пришлось спасать белого медведя, который надел на себя половину бочки и застрял, сообщает пресс-служба зоосада.
"В вольер белых медведей положили две половинки пластмассовой бочки. Медведю Сэрику очень понравились новые игрушки, - поясняют работники. - Одну половинку он взял с собой в бассейн и во время игры надел на себя".
Самому снять "наряд" не получилось. На кадрах видно, как медведь барахтается в воде, пытаясь избавиться от бочки.
"Проходил он в этой "юбке" недолго, рабочие по уходу сразу заметили новый "наряд" у белого медведя, - уточняют в пресс-службе. - Спасательная операция проходила под четким руководством директора и зоологов, а также наблюдением ветеринарного врача".
Медведя перевели в малый вольер, в котором с помощью железной палки с загнутым концом (в виде крюка) подцепили бочку, и Сэрик, пятясь назад, вылез из нее.
В зоопарке подчеркнули, что больший стресс от этой ситуации испытали сотрудники, нежели животное. Как только с медведя сняли "наряд", он снова отправился плавать в бассейн.
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