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РИА Новости
Культура

Комик Селеста Барбер спародировала Ирину Шейк

01:15, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк
Модель и актриса Ирина Шейк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Комик из Сиднея Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на знаменитостей, изобразила супермодель Ирину Шейк в Инстаграме.
Австралийка сделала фото в серьгах, сделанных из крышечек от стаканчиков, пародируя съемку Ирины Шейк для глянца в дизайнерских украшениях. А роковой взгляд модели в исполнении комика больше напоминал испуг.
Супермодель оценила шутку и сделала публикацию на своей странице в Инстаграме, написав: "Кто носит эти вещи лучше? Селеста Барбер показала, как надо работать. Ловите новую августовскую обложку для португальского Vogue".
Супермодель Ирина Шейк
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