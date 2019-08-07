Комик Селеста Барбер спародировала Ирину Шейк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Комик из Сиднея Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на знаменитостей, изобразила супермодель Ирину Шейк в Инстаграме.
Австралийка сделала фото в серьгах, сделанных из крышечек от стаканчиков, пародируя съемку Ирины Шейк для глянца в дизайнерских украшениях. А роковой взгляд модели в исполнении комика больше напоминал испуг.
Супермодель оценила шутку и сделала публикацию на своей странице в Инстаграме, написав: "Кто носит эти вещи лучше? Селеста Барбер показала, как надо работать. Ловите новую августовскую обложку для португальского Vogue".