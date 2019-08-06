ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 3265 гектаров за счет тушения очагов, находящихся в зоне контроля, сообщает оперативная рабочая группа правительства и МЧС России по информированию населения о пожарной обстановке в регионе.

Во вторник, по данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 125 природных пожаров на общей площади 916 431 гектар, из них на обслуживаемой территории проводится тушение 12 природных пожаров на общей площади 1210 гектаров. В зоне контроля - 113 пожаров.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага, площадь пожаров уменьшилась на 3265 гектаров за счет ликвидации пожаров в зоне контроля", - рассказали в опергруппе.

На тушение лесных пожаров привлекалось 690 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС России - 124 человека и 4 единицы техники.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. За 5 августа по данным Владивостокского филиала Национального центра управления в кризисных ситуациях, в зону задымления попало 38 населенных пунктов в 12 муниципальных районах Якутии.