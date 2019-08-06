Якутия начала строительство кардиодиспансера за 4,6 миллиарда рублей

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Якутия начала строительство республиканского кардиососудистого диспансера за 4,6 миллиарда рублей, который станет самым высокотехнологичным объектом здравоохранения на Дальнем Востоке, заявил глава региона Айсен Николаев на церемонии закладки первой сваи.

"При огромной поддержке полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в лице министра Александра Козлова этот проект получил мощный импульс в виде поддержки по программе центров экономического развития субъектов Дальнего Востока. Выделена беспрецедентно большая сумма… Это будет самый оснащенный, высокотехнологичный кардиодиспансер на всем Дальнем Востоке", - сказал Николаев.

Он подчеркнул, что сфера здравоохранения в регионе не испытывает нехватки квалифицированных кадров в кардиологии. Строить здание будет местная строительная компания "Сэттэ". "С 2022 года, с года 100-летия республики, якутяне и жители регионов Дальнего Востока смогут здесь получать высококачественную, медицинскую помощь в области кардиологии", - заключил Николаев.

Общее финансирование объекта составляет 4,6 миллиарда рублей, 90% из которых ‒ средства из федерального бюджета. Площадь восьмиэтажного здания - почти 16 тысяч квадратных метров. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.