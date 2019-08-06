MasterCard приобретет платежные сервисы Nets за $3,19 млрд

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. MasterCard объявила о заключении соглашения по приобретению большинства корпоративных сервисов платежной системы Nets за 2,85 миллиарда евро (примерно 3,19 миллиарда долларов), говорится в релизе компании.

"MasterCard сегодня объявила о заключении соглашения по приобретению большинства сервисов Nets, лидирующей европейской платежной компании, за 2,85 миллиарда евро (примерно 3,19 миллиарда долларов)", - отмечается в сообщении. MasterCard приобретает платежную систему, платформу для электронных счетов, а также услуги клиринговых расчетов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года после получения разрешения регуляторов. Приобретение Nets позволит MasterCard усовершенствовать технологии компании в сфере платежей в режиме реального времени и повысить эффективность операций.