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РИА Новости

MasterCard приобретет платежные сервисы Nets за $3,19 млрд

16:52, 6 августа 2019
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. MasterCard объявила о заключении соглашения по приобретению большинства корпоративных сервисов платежной системы Nets за 2,85 миллиарда евро (примерно 3,19 миллиарда долларов), говорится в релизе компании.
"MasterCard сегодня объявила о заключении соглашения по приобретению большинства сервисов Nets, лидирующей европейской платежной компании, за 2,85 миллиарда евро (примерно 3,19 миллиарда долларов)", - отмечается в сообщении. MasterCard приобретает платежную систему, платформу для электронных счетов, а также услуги клиринговых расчетов.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года после получения разрешения регуляторов. Приобретение Nets позволит MasterCard усовершенствовать технологии компании в сфере платежей в режиме реального времени и повысить эффективность операций.
MasterCard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 2,6 миллиарда карт Mastercard и Maestro.
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MasterCard, Inc.
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