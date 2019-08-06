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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов окраины Горловки

20:22, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам во вторник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения в 40 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
"Сегодня в 19.20 (совпадает с мск - ред.) нами зафиксирован обстрел по направлению Металлист-Доломитное (населенный пункт на окраине Горловки - ред.). Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.
По его словам, кроме того, в течении 15 минут украинский добровольческий батальон вел огонь по окраинам поселка шахты имени Гагарина из гранатометов. В ведомстве отметили, что стрельба прекратилась только после того, как на позициях украинских силовиков произошел взрыв.
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"Мы не исключаем, что у оккупантов произошел разрыв гранаты автоматического гранатомета", - отметили в народной милиции.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают соблюдать перемирие и призвали международных наблюдателей "немедленно вмешаться в происходящее, добиться прекращения провокаций со стороны вооруженных формирований Украины".
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