В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов окраины Горловки

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам во вторник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения в 40 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

"Сегодня в 19.20 (совпадает с мск - ред.) нами зафиксирован обстрел по направлению Металлист-Доломитное (населенный пункт на окраине Горловки - ред.). Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.

По его словам, кроме того, в течении 15 минут украинский добровольческий батальон вел огонь по окраинам поселка шахты имени Гагарина из гранатометов. В ведомстве отметили, что стрельба прекратилась только после того, как на позициях украинских силовиков произошел взрыв.

"Мы не исключаем, что у оккупантов произошел разрыв гранаты автоматического гранатомета", - отметили в народной милиции.