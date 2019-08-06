В Майами обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Неизвестные в американском Майами обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участница рэп-дуэта City Girls, сообщает портал TMZ.
Как рассказала исполнительница Юн Майами, она возвращалась из студии звукозаписи, когда из следовавшего сзади автомобиля начали стрелять по ее красному Mercedes G-Wagon.
Пуля попала в запасное колесо внедорожника, после чего он загорелся. В результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшая на место инцидента полиция пока не сумела установить личности подозреваемых.
Юн Майами объявила о своей беременности в июне. Вторая участница дуэта, известная под сценическим именем JT, отбывает двухлетнее тюремное наказание за мошенничество с кредитными картами.