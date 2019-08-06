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РИА Новости

В Майами обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls

20:10, 6 августа 2019
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© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции Майами
Сотрудники полиции Майами
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники полиции Майами . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Неизвестные в американском Майами обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участница рэп-дуэта City Girls, сообщает портал TMZ.
Как рассказала исполнительница Юн Майами, она возвращалась из студии звукозаписи, когда из следовавшего сзади автомобиля начали стрелять по ее красному Mercedes G-Wagon.
Пуля попала в запасное колесо внедорожника, после чего он загорелся. В результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшая на место инцидента полиция пока не сумела установить личности подозреваемых.
Юн Майами объявила о своей беременности в июне. Вторая участница дуэта, известная под сценическим именем JT, отбывает двухлетнее тюремное наказание за мошенничество с кредитными картами.
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