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РИА Новости
Теплоснабжение

Инвестпрограмма ТГК-1 в 2019 году вырастет на 6,7%, до 16 млрд рублей

20:02, 6 августа 2019
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Инвестпрограмма ТГК-1 на 2019 год составит 16 миллиарда рублей, что на 6,7% выше показателя 2018 года, сообщили РИА Новости в ТГК-1.

"Финансирование инвестпрограммы по группе за 2018 год составляет 15 миллиардов рублей. План 2019 года – 16 миллиардов рублей (включая 1,5 миллиарда бюджетных инвестиций по АО "Теплосеть Санкт-Петербурга")", - пояснили в компании.

ТГК-1 — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций компании по состоянию на 30 июня составляет — 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
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