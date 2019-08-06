В Чечне наградили полицейского и местного жителя, спасших ребенка

ГРОЗНЫЙ, 6 авг – РИА Новости. Глава МВД Чечни Руслан Алханов вручил ведомственную награду и благодарственное письмо полицейскому и местному жителю, спасшим 6-летнего мальчика от падения с многоэтажного дома, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на котором двое мужчин, один из которых одет в полицейскую форму, без страховки спасают мальчика, оказавшегося на трубе за окном многоэтажного здания. На кадрах видно, как мужчина, встав на выступ окна, с трудом дотягивается до мальчика одной рукой и затаскивает его внутрь. Ребенка подхватывает полицейский, который страховал мужчину. Полиция нашла участников "спасательной операции".

"Глава МВД по Чечне Руслан Алханов выразил благодарность Адаму Джамаеву и Аслану Динаеву за спасение ребенка, вручив им ведомственную награду и благодарственное письмо", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, случай с ребенком произошел на грозненском проспекте им. Путина, в здании дома моды, где расположены магазины, офисы и коммерческие учреждения.

Ребенок зашел в туалет, дверь заклинило и, лишившись возможности выйти наружу, мальчик вылез в окно и оказался на торчащей из стены трубе для кондиционера, на высоте пятого этажа. Прохожие заметили испуганного ребенка и вызвали помощь.

"Тридцать первого июля около 16.00 при патрулировании улиц в Грозном к полицейскому полка патрульно-постовой службы Адаму Джамаеву подбежала молодая женщина, которая сообщила о том, что на пятом этаже дома моды по проспекту В.В. Путина малолетний мальчик стоит на узкой трубе и в любой момент может сорваться вниз. Ребенок, оказавшийся в закрытом служебном помещении, дверь которого заклинило, решил выбраться через окно и спуститься по трубам", - рассказали в пресс-службе. Сообщается, что полицейский "бросился спасать мальчика".

"На крик о помощи откликнулся и оказавшийся на пятом этаже здания Аслан Динаев. Пробравшись через соседнее окно, они, подстраховывая друг друга, достали мальчика и тем самым спасли ему жизнь", - сообщили в МВД.