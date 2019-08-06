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РИА Новости

Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть

19:40, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступает на конференции, посвященной памяти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 20 февраля 2019
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступает на конференции, посвященной памяти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал иностранным журналистам анекдот, иллюстрирующий привычку США вмешиваться во внутренние дела других государств.
Сейчас в Южной Осетии работают журналисты из Китая, Бельгии, Ирана и России, которые приехали в Цхинвал на мероприятия, приуроченные к 11-летию атаки республики Грузией. Во вторник с журналистами встретился президент страны. Обсуждая международную ситуацию, он обвинил США в попытках совершить революции в Никарагуа, Венесуэле, Иране и Гонконге. Также он назвал Грузию страной, находящейся под внешним управлением США.
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"Государство становится самостоятельным, американцам это не нравится, и они что могут, там делают - санкции, арест счетов… Искусственно создают проблемы этим государствам… Такими точечными методами - дестабилизация обстановки в одном районе, в другом районе, пытаются сделать проблемы, которые потом благополучно хотят решать за столом переговоров. А зачем нужен стол переговоров, если возможно было эту ситуацию не допустить? Не суйте свой нос, не лезьте", - обрисовал Бибилов сценарий такого вмешательства.
Свои слова он проиллюстрировал анекдотом.
"Советник президента Америки приходит к президенту и говорит: мы нашли американскую нефть. - Очень хорошо, надо добывать. - Да, но проблема такая, что над этой американской нефтью есть государство, допустим, Иран или Венесуэла". То есть все блага земного шара американцы почему-то считают, что принадлежат им. И никому больше. И они должны распределять эти блага", - сказал президент Южной Осетии.
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Анатолий БибиловЮжная ОсетияСШАВ мире
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