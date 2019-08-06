Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть

"Советник президента Америки приходит к президенту и говорит: мы нашли американскую нефть. - Очень хорошо, надо добывать. - Да, но проблема такая, что над этой американской нефтью есть государство, допустим, Иран или Венесуэла". То есть все блага земного шара американцы почему-то считают, что принадлежат им. И никому больше. И они должны распределять эти блага", - сказал президент Южной Осетии.