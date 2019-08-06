Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть

ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал иностранным журналистам анекдот, иллюстрирующий привычку США вмешиваться во внутренние дела других государств.
Сейчас в Южной Осетии работают журналисты из Китая, Бельгии, Ирана и России, которые приехали в Цхинвал на мероприятия, приуроченные к 11-летию атаки республики Грузией. Во вторник с журналистами встретился президент страны. Обсуждая международную ситуацию, он обвинил США в попытках совершить революции в Никарагуа, Венесуэле, Иране и Гонконге. Также он назвал Грузию страной, находящейся под внешним управлением США.
"Государство становится самостоятельным, американцам это не нравится, и они что могут, там делают - санкции, арест счетов… Искусственно создают проблемы этим государствам… Такими точечными методами - дестабилизация обстановки в одном районе, в другом районе, пытаются сделать проблемы, которые потом благополучно хотят решать за столом переговоров. А зачем нужен стол переговоров, если возможно было эту ситуацию не допустить? Не суйте свой нос, не лезьте", - обрисовал Бибилов сценарий такого вмешательства.
Свои слова он проиллюстрировал анекдотом.
"Советник президента Америки приходит к президенту и говорит: мы нашли американскую нефть. - Очень хорошо, надо добывать. - Да, но проблема такая, что над этой американской нефтью есть государство, допустим, Иран или Венесуэла". То есть все блага земного шара американцы почему-то считают, что принадлежат им. И никому больше. И они должны распределять эти блага", - сказал президент Южной Осетии.