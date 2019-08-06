В Красногорске построили новый образовательный центр

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Красногорске построили образовательный центр "Созвездие" для детей, нуждающихся в социальной адаптации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Московского региона Руслана Тагиева. Центр "Созвездие" предназначен для детей с проблемами развития, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
По словам Тагиева, строение – это комплекс блоков, каждый из которых выполняет разные функции. Глава ведомства отметил, что в помещениях есть вся необходимая мебель, которая соответствует возрастным особенностям детей. Также кабинеты оснащены оборудованием для организации учебного и лечебного процессов.
В центре есть учебные классы, спортивный и актовый залы, зал ЛФК и бассейн, административные, вспомогательные, а также медицинские помещения. Здание "Созвездия" строилось с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.