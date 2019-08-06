В Красногорске построили новый образовательный центр

По словам Тагиева, строение – это комплекс блоков, каждый из которых выполняет разные функции. Глава ведомства отметил, что в помещениях есть вся необходимая мебель, которая соответствует возрастным особенностям детей. Также кабинеты оснащены оборудованием для организации учебного и лечебного процессов.