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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Красногорске построили новый образовательный центр

19:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневУченики во время занятия
Ученики во время занятия
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Красногорске построили образовательный центр "Созвездие" для детей, нуждающихся в социальной адаптации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Московского региона Руслана Тагиева. Центр "Созвездие" предназначен для детей с проблемами развития, социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
По словам Тагиева, строение – это комплекс блоков, каждый из которых выполняет разные функции. Глава ведомства отметил, что в помещениях есть вся необходимая мебель, которая соответствует возрастным особенностям детей. Также кабинеты оснащены оборудованием для организации учебного и лечебного процессов.
В центре есть учебные классы, спортивный и актовый залы, зал ЛФК и бассейн, административные, вспомогательные, а также медицинские помещения. Здание "Созвездия" строилось с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.
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