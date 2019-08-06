СМИ сообщили о нападении актера из "Интернов" на прохожего

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер Джан Бадмаев напал на прохожего на станции "Театральная" в московской подземке, сообщил канал "РЕН ТВ" со ссылкой на источники.
По данным телеканала, нетрезвый после празднования дня рождения Бадмаев устроил потасовку и порвал незнакомому мужчине куртку. Затем артиста доставили в отделение полиции.
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"Один из участников конфликта привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", — сообщили телеканалу в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Позже, как сообщает "РЕН ТВ", Бадмаев извинился перед пострадавшим.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Джан Бадмаев — российский артист театра и кино, известный зрителям по ролям в сериалах "Интерны", "Кухня" и "След".