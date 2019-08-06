СМИ сообщили о нападении актера из "Интернов" на прохожего

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер Джан Бадмаев напал на прохожего на станции "Театральная" в московской подземке, сообщил канал " Актер Джан Бадмаев напал на прохожего на станции "Театральная" в московской подземке, сообщил канал " РЕН ТВ " со ссылкой на источники.

По данным телеканала, нетрезвый после празднования дня рождения Бадмаев устроил потасовку и порвал незнакомому мужчине куртку. Затем артиста доставили в отделение полиции.

"Один из участников конфликта привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", — сообщили телеканалу в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Позже, как сообщает "РЕН ТВ", Бадмаев извинился перед пострадавшим.

Официального подтверждения этой информации пока нет.