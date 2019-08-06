Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T18:47Z
https://ria.ru/20190806/1557232868.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155723/26/1557232679_0:407:1982:1522_1036x0_80_0_0_949cd1a91b3ac8d0a3e0c13d1dd5fdbc.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о нападении актера из "Интернов" на прохожего

18:47, 6 августа 2019
12027
© аккаунт Джана Бадмаева в InstagramАктер Джан Бадмаев
Актер Джан Бадмаев
© аккаунт Джана Бадмаева в Instagram
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Актер Джан Бадмаев напал на прохожего на станции "Театральная" в московской подземке, сообщил канал "РЕН ТВ" со ссылкой на источники.
По данным телеканала, нетрезвый после празднования дня рождения Бадмаев устроил потасовку и порвал незнакомому мужчине куртку. Затем артиста доставили в отделение полиции.
Актер Даниил Страхов. Архивное фото
1 ноября 2018, 15:07
Опубликовано видео драки с участием актера Даниила Страхова
"Один из участников конфликта привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", — сообщили телеканалу в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Позже, как сообщает "РЕН ТВ", Бадмаев извинился перед пострадавшим.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Джан Бадмаев — российский артист театра и кино, известный зрителям по ролям в сериалах "Интерны", "Кухня" и "След".
Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером
31 июля, 16:46
В Москве задержали актера театра "Современник" за ношение формы ГИБДД
110523043
Обсудить 3
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
РИА
Новости
Фермер надел обручальное кольцо на вымя коровы
Пользователей Сети ужаснула "оригинальная" попытка фермера обручиться
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Лента
новостей
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве нашли скелет человека в канализационном люке в детсаду
В Чечне наградили полицейского и местного жителя, спасших ребенка
В Чечне наградили полицейского и местного жителя, спасших ребенка
Вид на Гурзуф
В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Жительница Владивостока обманом вызвала реанимацию для собаки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
Лента новостейМолния