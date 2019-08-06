В МИД назвали блокировку активов Венесуэлы в США экономическим террором

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва считает блокировку активов Венесуэлы на территории США экономическим террором, подобный шаг Вашингтона не имеет под собой никаких юридических оснований, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"В присущей ему "ковбойской" манере Вашингтон продолжает экономический террор против официального Каракаса. Закреплена заморозка средств и активов венесуэльского государства. Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований ни с точки зрения международного, ни внутреннего венесуэльского права", - сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что "Белым домом движет идеология нетерпимости и диктата, которые поставлены выше интересов венесуэльцев".