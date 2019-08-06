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РИА Новости

В Калининграде задержали мужчину, похитившего кота бывшей сожительницы

18:45, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ Театре Кошек Юрия Куклачёва
В Театре Кошек Юрия Куклачёва
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Полиция задержала жителя Калининграда, который похитил кота у бывшей гражданской жены, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
"В полицию обратилась 22-летняя жительница Калининграда с просьбой найти и привлечь к ответственности бывшего сожителя. Как выяснилось, обуреваемый ревностью мужчина без приглашения пришел в квартиру потерпевшей, надеясь застать там нового кавалера. Обыскав жилье и никого не обнаружив, он открыто похитил мобильный телефон, наручные часы и кота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники уголовного розыска задержали ревнивца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы. Похищенное имущество и домашний питомец изъяты, их вернули хозяйке, добавили в полиции.
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