В Калининграде задержали мужчину, похитившего кота бывшей сожительницы

"В полицию обратилась 22-летняя жительница Калининграда с просьбой найти и привлечь к ответственности бывшего сожителя. Как выяснилось, обуреваемый ревностью мужчина без приглашения пришел в квартиру потерпевшей, надеясь застать там нового кавалера. Обыскав жилье и никого не обнаружив, он открыто похитил мобильный телефон, наручные часы и кота", - говорится в сообщении.