В Калининграде задержали мужчину, похитившего кота бывшей сожительницы

КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Полиция задержала жителя Калининграда, который похитил кота у бывшей гражданской жены, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
"В полицию обратилась 22-летняя жительница Калининграда с просьбой найти и привлечь к ответственности бывшего сожителя. Как выяснилось, обуреваемый ревностью мужчина без приглашения пришел в квартиру потерпевшей, надеясь застать там нового кавалера. Обыскав жилье и никого не обнаружив, он открыто похитил мобильный телефон, наручные часы и кота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники уголовного розыска задержали ревнивца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы. Похищенное имущество и домашний питомец изъяты, их вернули хозяйке, добавили в полиции.