ВТБ Капитал Инвестиции запустил два новых БПИФ

"Мы видим, что интерес со стороны инвесторов к рынку биржевых фондов в России увеличивается. В соответствии с новой стратегией развития ВТБ, мы стараемся максимально удовлетворить потребности клиентов. Поэтому мы приняли решение расширить линейку БПИФ и запустить фонды, которые можно приобрести и в рублях, и в долларах США. Благодаря новым возможностям клиенты смогут диверсифицировать свой портфель активов и инвестировать в иностранные бумаги с минимальным входом на рынок и низкими комиссиями", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.