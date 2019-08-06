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РИА Новости

ВТБ Капитал Инвестиции запустил два новых БПИФ

18:34, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции расширил линейку своих биржевых фондов, сообщает пресс-служба ВТБ.
На Московской бирже начались торги БПИФ "ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран" (VTBE ETF) и "ВТБ – Фонд "Американский корпоративный долг" (VTBH ETF).
БПИФ "ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран" инвестирует в акции компаний развивающихся стран посредством покупки ETF Ishares Core MSCI EM, в состав которого входят более 2450 компаний из различных секторов ведущих развивающихся экономик. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ETF.
БПИФ "ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг" предполагает инвестирование в диверсифицированный портфель облигаций американских компаний из разных секторов через покупку ETF Ishares High Yield Corp. Фонд включает более 900 выпусков облигаций.
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"Мы видим, что интерес со стороны инвесторов к рынку биржевых фондов в России увеличивается. В соответствии с новой стратегией развития ВТБ, мы стараемся максимально удовлетворить потребности клиентов. Поэтому мы приняли решение расширить линейку БПИФ и запустить фонды, которые можно приобрести и в рублях, и в долларах США. Благодаря новым возможностям клиенты смогут диверсифицировать свой портфель активов и инвестировать в иностранные бумаги с минимальным входом на рынок и низкими комиссиями", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
На сегодняшний день на Московской бирже торгуются паи четырех БПИФ ВТБ Капитал Инвестиции. В феврале был запущен БПИФ "ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета" (VTBB ETF), в конце июня - БПИФ "ВТБ – Фонд Акций американских компаний" (VTBA ETF).
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ВТБНовости компаний - Экономика
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