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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа ЦИК поддержала отказ в регистрации четырех кандидатов в МГД

19:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобы Елены Русаковой, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко и Екатерины Игнатовой на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Русаковой, представляющей "Яблоко", после проверки подписных листов вернули 75 подписей из тех, что ранее признали недействительными. Однако, как заявил член ЦИК Евгений Шевченко, этого все равно не хватает для регистрации.
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Дмитрию Гудкову вернули 31 подпись, но ему не хватает 300 достоверных подписей.
Представители кандидата получили возможность дополнительно изучить документы и представить свои доказательства.
Как сообщил на заседании член ЦИК Антон Лопатин, у Руденко признаны достоверными лишь 3900 подписей, чего недостаточно, чтобы стать кандидатом.
У Игнатовой, в свою очередь, возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей.
Кроме того, у Руденко и Игнатовой обнаружили нарушения в заполнении необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
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Окончательное решение по жалобам кандидатов ЦИК примет на заседании 7 августа, однако Игнатова свою жалобу отозвала.
"Наша аргументация ее убедила", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Члену "Яблока" Сергею Митрохину повторно отказал в регистрации окружной избирком. Ранее в его подписных листах нашли данные умерших и несуществующих граждан. Мосгоризбирком изучил документы и удовлетворил жалобу Митрохина на отказ: политику вернули часть отбракованных подписей, окружную комиссию обязали перепроверить документы и пересмотреть решение.
Как пояснила председатель окружной комиссии Ирина Вялых, после повторного изучения недействительными признано 489 подписей, достоверными — 4451. Этого количества недостаточно.
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Мосгоризбирком на минувшей неделе оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Центризбирком должен рассмотреть жалобы в течение десяти дней с момента поступления.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаДмитрий ГудковМосковская городская думаМоскваПолитика
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