Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Вербер

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мир моды погрузится в траур в связи с кончиной Аллы Вербер, она была очень отзывчивым и жизнелюбивым человеком, который наполнял окружающих энергией, считает историк моды Александр Васильев.

О кончине фэшн-директора ЦУМ, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер РИА Новости сообщили в ее окружении.

"Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины", - написал Васильев в своем Instagram

Телеведущий Максим Галкин также выразил соболезнования в связи с уходом Вербер. Он написал, что она была "очень достойным человеком".