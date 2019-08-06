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РИА Новости

Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Вербер

18:07, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мир моды погрузится в траур в связи с кончиной Аллы Вербер, она была очень отзывчивым и жизнелюбивым человеком, который наполнял окружающих энергией, считает историк моды Александр Васильев.
О кончине фэшн-директора ЦУМ, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер РИА Новости сообщили в ее окружении.
"Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины", - написал Васильев в своем Instagram.
Телеведущий Максим Галкин также выразил соболезнования в связи с уходом Вербер. Он написал, что она была "очень достойным человеком".
Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Вербер - вице-президент ювелирной фирмы Mercury, байер и фэшн-директор ЦУМ, занималась закупкой товара для престижных магазинов России и формированием новых коллекций, принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.
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