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РИА Новости

Кузнецова рассказала, когда из Ирака привезут последнюю группу детей

18:03, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Последнюю группу из 30 российских детей привезут из Ирака в Россию до конца сентября, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Осталось вернуть 30 детей. Все пока идет по плану. И надеемся, что все ребятишки, которые сейчас ожидают своего возвращения, до конца сентября будет уже в России", - сказала Кузнецова журналистам после Всероссийского форума молодых семей в Пскове.
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По словам детского омбудсмена, сейчас проведены все необходимые совещания, собираются последние документы. Также Кузнецова сама планирует участвовать в последнем визите в Ирак по вопросу вывоза оттуда детей.
Со слов детского омбудсмена, также параллельно решается вопрос о возвращении детей из Сирии, постоянно проводятся встречи и уже намечено, что на первом этапе будут вывозить маленьких детей-сирот.
"Параллельно мы решаем вопрос о возвращении детей из Сирии. Уже сейчас проведено несколько встреч в МИД. Встречи проведены с целым спектром участников, которые могут в той или иной части содействовать, в том числе с представителями иностранных государств. Сейчас уже есть понимание, как это может произойти... Первыми будут маленькие дети-сироты. До конца непонятно, сколько там именно детей-сирот, которые находятся без мам, которые маленького возраста. Но мы решили, что именно они станут первой группой детей, которых мы будем возвращать на первом этапе", - рассказала детский омбудсмен.
Также она добавила, что это очень тяжелый процесс, но "сейчас понятно, что шанс есть".
В начале июля в РФ привезли из Ирака 33 российских ребенка, чьи матери остались там в тюрьме. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян.
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