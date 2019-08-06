Кузнецова рассказала, когда из Ирака привезут последнюю группу детей

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Последнюю группу из 30 российских детей привезут из Ирака в Россию до конца сентября, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Осталось вернуть 30 детей. Все пока идет по плану. И надеемся, что все ребятишки, которые сейчас ожидают своего возвращения, до конца сентября будет уже в России", - сказала Кузнецова журналистам после Всероссийского форума молодых семей в Пскове.

По словам детского омбудсмена, сейчас проведены все необходимые совещания, собираются последние документы. Также Кузнецова сама планирует участвовать в последнем визите в Ирак по вопросу вывоза оттуда детей.

Со слов детского омбудсмена, также параллельно решается вопрос о возвращении детей из Сирии, постоянно проводятся встречи и уже намечено, что на первом этапе будут вывозить маленьких детей-сирот.

"Параллельно мы решаем вопрос о возвращении детей из Сирии. Уже сейчас проведено несколько встреч в МИД. Встречи проведены с целым спектром участников, которые могут в той или иной части содействовать, в том числе с представителями иностранных государств. Сейчас уже есть понимание, как это может произойти... Первыми будут маленькие дети-сироты. До конца непонятно, сколько там именно детей-сирот, которые находятся без мам, которые маленького возраста. Но мы решили, что именно они станут первой группой детей, которых мы будем возвращать на первом этапе", - рассказала детский омбудсмен.

Также она добавила, что это очень тяжелый процесс, но "сейчас понятно, что шанс есть".