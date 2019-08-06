В Пермском крае три человека пострадали из-за штормового ветра

Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019

Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019

ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Трое жителей Пермского края пострадали в результате штормового ветра, граждане госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Во вторник на территории Пермского края были зафиксированы неблагоприятные метеорологические явления. Накануне о непогоде местных жителей предупреждали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые прогнозировали очень сильные дожди, грозы, порывы ветра до 23-25 м/с.

В результате штормовой ветер стал причиной падения деревьев, частичного обрыва сетей наружного освещения, а также травмирования людей.

"Город Чайковский - тополь упал на автомобиль, когда в нем сидел человек. Один пострадавший госпитализирован. Пермь - упал рекламный щит, прикрепленный на доме. Двое пострадавших госпитализированы", - сообщили агентству в минздраве.