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РИА Новости

В Пермском крае три человека пострадали из-за штормового ветра

17:54, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Зарина СитдиковаШтормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019
Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019
© РИА Новости / Зарина Ситдикова
Штормовой ветер снес в Перми более 30 деревьев и оборвал сети наружного освещения. 6 августа 2019
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Трое жителей Пермского края пострадали в результате штормового ветра, граждане госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Во вторник на территории Пермского края были зафиксированы неблагоприятные метеорологические явления. Накануне о непогоде местных жителей предупреждали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые прогнозировали очень сильные дожди, грозы, порывы ветра до 23-25 м/с.
В результате штормовой ветер стал причиной падения деревьев, частичного обрыва сетей наружного освещения, а также травмирования людей.
"Город Чайковский - тополь упал на автомобиль, когда в нем сидел человек. Один пострадавший госпитализирован. Пермь - упал рекламный щит, прикрепленный на доме. Двое пострадавших госпитализированы", - сообщили агентству в минздраве.
По распространенным во вторник sms-сообщениям ГУ МЧС России по Пермскому краю, неблагоприятная погода сохранится в ближайшие дни. В среду ожидаются порывы ветра до 21 м/с, местами на севере края прогнозируются сильные дожди.
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