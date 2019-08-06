Московских мам обучат основам создания бизнеса

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Московский этап федерального проекта "Мама-предприниматель" пройдет в столице с 16 по 20 сентября, сообщает пресс-служба городского Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Образовательные интенсивы пройдут в Центре поддержки семьи и детства "Красносельский" при участии ГБУ "Малый бизнес Москвы" (MBM.RU), подведомственного ДПИР. У мам-участниц также будет возможность посетить успешные женские предприятия Москвы и узнать, какие меры поддержки оказывает город.

"Стартапы, основанные женщинами, активно встраиваются в систему предпринимательства в Москве. Своим примером они показывают, что мама-предприниматель успевает делать бизнес, и это реально. Для популяризации бизнес-деятельности среди женщин городом осуществляется комплекс мер и программ поддержки. Данный проект помогает участницам получить необходимые компетенции и знания и, одновременно с заботой о семье, реализовывать социально значимые бизнес-проекты, развивающие городскую среду", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Как отмечается в сообщении, слушательницы интенсивов в качестве итоговых работ представят свои бизнес-планы. Независимое жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на ее реализацию.

В текущем году условия проекта в столице отличаются от других регионов – участие в нем могут принять многодетные и приемные мамы, а также мамы детей с особенностями развития. Подать заявку на участие можно до 9 сентября на сайте mama-predprinimatel.ru.