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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московских мам обучат основам создания бизнеса

18:02, 6 августа 2019
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© Depositphotos / GaretsworkshopЖенщина с ребенком за рабочим столом
Женщина с ребенком за рабочим столом
© Depositphotos / Garetsworkshop
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Московский этап федерального проекта "Мама-предприниматель" пройдет в столице с 16 по 20 сентября, сообщает пресс-служба городского Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Образовательные интенсивы пройдут в Центре поддержки семьи и детства "Красносельский" при участии ГБУ "Малый бизнес Москвы" (MBM.RU), подведомственного ДПИР. У мам-участниц также будет возможность посетить успешные женские предприятия Москвы и узнать, какие меры поддержки оказывает город.
"Стартапы, основанные женщинами, активно встраиваются в систему предпринимательства в Москве. Своим примером они показывают, что мама-предприниматель успевает делать бизнес, и это реально. Для популяризации бизнес-деятельности среди женщин городом осуществляется комплекс мер и программ поддержки. Данный проект помогает участницам получить необходимые компетенции и знания и, одновременно с заботой о семье, реализовывать социально значимые бизнес-проекты, развивающие городскую среду", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
Как отмечается в сообщении, слушательницы интенсивов в качестве итоговых работ представят свои бизнес-планы. Независимое жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на ее реализацию.
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В текущем году условия проекта в столице отличаются от других регионов – участие в нем могут принять многодетные и приемные мамы, а также мамы детей с особенностями развития. Подать заявку на участие можно до 9 сентября на сайте mama-predprinimatel.ru.
Федеральный проект "Мама-предприниматель" реализуется АО "Корпорация МСП" и Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" при поддержке Минэкономразвития РФ и Минтруда РФ. Проект призван помочь женщинам с детьми начать собственное дело и реализовать бизнес-идеи, способствующие развитию экономики страны.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосковская область
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