США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США не верят в желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро вести переговоры с оппозицией и считают, что он просто выигрывает время, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы видим, что Мадуро использует ту же старую тактику, притворяясь в заинтересованности в диалоге. Но мы все знаем, что он просто выигрывает время. Мы не купимся на эти старые приемы", - сказал Болтон на конференции по Венесуэле в Лиме.
Трансляция его выступления велась на странице посольства США в Перу в Facebook.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.