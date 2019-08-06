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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон

17:48, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США не верят в желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро вести переговоры с оппозицией и считают, что он просто выигрывает время, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы видим, что Мадуро использует ту же старую тактику, притворяясь в заинтересованности в диалоге. Но мы все знаем, что он просто выигрывает время. Мы не купимся на эти старые приемы", - сказал Болтон на конференции по Венесуэле в Лиме.
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Трансляция его выступления велась на странице посольства США в Перу в Facebook.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДжон БолтонНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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