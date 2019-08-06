США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США не верят в желание президента Венесуэлы Николаса Мадуро вести переговоры с оппозицией и считают, что он просто выигрывает время, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы видим, что Мадуро использует ту же старую тактику, притворяясь в заинтересованности в диалоге. Но мы все знаем, что он просто выигрывает время. Мы не купимся на эти старые приемы", - сказал Болтон на конференции по Венесуэле в Лиме.

Трансляция его выступления велась на странице посольства США в Перу в Facebook