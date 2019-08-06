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РИА Новости
Республика Татарстан

АСИ предложило развивать разработанные в Татарстане проекты

17:42, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева . Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Многие проекты, разработанные и реализованные в Татарстане, достойны реализации не только в регионах, но и на федеральном уровне, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
"Таких проектов очень много. Они сегодня не то что тиражируются на региональном уровне, они применяются на федеральном уровне. Пример – платформа по контролю и надзору взаимодействия с предпринимателями в части снижения административного давления. Мы как раз брали опыт Татарстана и прототип платформы Татарстана, и сегодня уже разрабатываем в рамках поручения президента РФ федеральную платформу", - сказала Чупшева журналистам после стратегической сессии по вопросам реализации системной инициативы АСИ "Библиотека умных решений "Смартека".
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Также в числе успешных татарстанских проектов Чупшева назвала систему поддержки малого бизнеса на всех уровнях, комплексную работу по подготовке кадров для промышленности и развитию рабочих профессий и другие проекты. По ее словам, радует, что республика сегодня охотно делится наработанными практиками, не забывая при этом учиться и чему-то новому, перенимать успешный опыт у других.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика активно включилась в реализацию инициативы "Библиотека умных решений "Смартека". По его словам, в обмене лучшим опытом, лучшими практиками – потенциал роста каждого региона, поэтому данная работа важна и очень полезна для всех.
"Библиотека умных решений "Смартека" – системная инициатива, обеспечивающая единое информационное пространство лучших практик развития субъектов Российской Федерации. Татарстан стал первым регионом РФ, где 6-7 августа проходит обсуждение реализации данного проекта, призванного аккумулировать лучшие практики и верифицировать их на отчуждаемость, масштабирование, применимость в других регионах. В рамках первого заседания запланировано проведение трёх секций: жилье, демография и социальная поддержка, поддержка малого и среднего бизнеса.
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Республика ТатарстанТатарстанРоссияОбщество
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