АСИ предложило развивать разработанные в Татарстане проекты

КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Многие проекты, разработанные и реализованные в Татарстане, достойны реализации не только в регионах, но и на федеральном уровне, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"Таких проектов очень много. Они сегодня не то что тиражируются на региональном уровне, они применяются на федеральном уровне. Пример – платформа по контролю и надзору взаимодействия с предпринимателями в части снижения административного давления. Мы как раз брали опыт Татарстана и прототип платформы Татарстана, и сегодня уже разрабатываем в рамках поручения президента РФ федеральную платформу", - сказала Чупшева журналистам после стратегической сессии по вопросам реализации системной инициативы АСИ "Библиотека умных решений "Смартека".

Также в числе успешных татарстанских проектов Чупшева назвала систему поддержки малого бизнеса на всех уровнях, комплексную работу по подготовке кадров для промышленности и развитию рабочих профессий и другие проекты. По ее словам, радует, что республика сегодня охотно делится наработанными практиками, не забывая при этом учиться и чему-то новому, перенимать успешный опыт у других.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика активно включилась в реализацию инициативы "Библиотека умных решений "Смартека". По его словам, в обмене лучшим опытом, лучшими практиками – потенциал роста каждого региона, поэтому данная работа важна и очень полезна для всех.