В ЛНР обвинили Киев в попытке провокации во время встречи с делегацией ООН

Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 6 авг— РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил главу Станично-Луганской районной госадминистрации Юрия Золкина в попытке провокации при встрече представителей республики с делегацией мониторинговой миссии ООН на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер во вторник впервые прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Она посетила КПП "Станица Луганская" и встретилась с представителями ЛНР. Богнер возглавила Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине, сменив на этом посту Фиону Фрейзер.

"Во время встречи госпожи Богнер произошел один неприятный момент. Когда мы вышли их встречать, нас на той стороне ожидала группа украинского телевидения и глава Станично-Луганской районной госадминистрации (Золкин, - ред.)", - заявил Дейнего.

По его словам, Золкин начал интересоваться, зачем представители республики прибыли на КПП, требовал документы и "всячески пытался спровоцировать на достаточно жесткие ответы". "До тех пор, пока такие товарищи со своими провокационными посылами будут выдавать себя за украинскую власть, они эту власть дискредитируют и делают все для того, чтобы эту власть никто не воспринимал как реальные политические структуры на Украине", - отметил Дейнего.