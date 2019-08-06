В Ачинском районе проверят обеспечение прав граждан во время режима ЧС

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Красноярские прокуроры проверят обеспечение прав граждан во время режима чрезвычайной ситуации в Ачинском районе, где горел военный склад, сообщили в Генпрокуратуре России.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.

"Прокуратура Красноярского края взяла на особый контроль вопросы соблюдения прав граждан, эвакуированных из Ачинского и Назаровского районов в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, связанной с пожаром на складе боеприпасов на территории войсковой части вблизи деревни Каменка Ачинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор края Михаил Савчин выехал в Ачинск и посетил пять пунктов временного размещения граждан, где размещено 2949 человек, он также оценил готовность пунктов принимать людей. Подчеркивается, что на контроле - работа специальных служб, обеспечивающих функционирование систем коммунальной инфраструктуры и энергоснабжения.