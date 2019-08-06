Стартовал прием заявок на участие в проекте "Героям – быть!" 2019 года

МОСКВА, 6 авг – Оргкомитет проекта "Героям – быть!". Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском проекте в области социальной ответственности "Героям – быть!". Организатором инициативы выступает АНО ЦСП "Быть человеком", генеральным партнером - Группа компаний "ЛокоТех".

Принять участие в проекте могут сотрудники любой промышленной и производственной компании страны. Прием заявок продлится до 15 сентября 2019 года. После этого будет запущено народное онлайн-голосование за участников – абсолютно каждый сможет выбрать своего "героя". Затем к голосованию приступят члены жюри. В него войдут представители общественных объединений, органов государственной власти, журналисты, актеры и др. Более подробная информация размещена на сайте https://tobehero.ru/

В 2019 году в проекте восемь номинаций: "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность, благотворительность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа), "Яркий старт" (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства или научной деятельности), "Кулибины нашего времени" (за многолетние трудовые достижения и рационализаторство). Также в номинации "Вирус добра" будет отмечена социальная организация или благотворительный фонд.

Исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком" Дарья Топильская отметила: "Мы приглашаем ответственных работодателей России присоединиться к нашей инициативе, обратить внимание не только на профессиональные качества своих сотрудников, и искать среди них героев – волонтеров, рационализаторов, экологов, зоозащитников. Это поможет повысить престиж рабочих профессий в стране и сформировать у подрастающего поколения правильные нравственные ориентиры и ценности".

В 2018 году на конкурсный отбор было подано почти 200 заявок. Победителями стали 8 человек – сотрудники промышленных предприятий их разных регионов страны: от Дальнего Востока до Калининградской области. Также в номинации "Вирус добра" (для социальных и общественных организаций) победил благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной.

"Героям – быть!" – Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели – поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

В рамках проекта ежегодно проходит конкурс "Герои пера" для СМИ, пишущих материалы на тему социальной ответственности и благотворительности.

Оргкомитет проекта "Героям – быть!"

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