Работу спутника "Метеор-М" восстановили после сбоя

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила произошедший на гидрометеорологическом аппарате "Метеор-М" номер 2 сбой системы ориентации, однако к настоящему времени ее работа восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"На космическом аппарате "Метеор-М" номер 2 был выявлен незначительный сбой системы ориентации аппарата. После анализа ситуации были предприняты необходимые меры по возобновлению штатной работы системы. В настоящее время функционирование системы ориентации космического аппарата "Метеор-М" номер 2 восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что "на данный момент срок активного существования аппарата превысил заявленный производителем". Учитывая, что спутник был запущен на орбиту 8 июля 2014 года, а гарантийный срок его активного существования закладывался в пять лет, аппарат работает с превышением срока чуть менее месяца.

При этом сбои на аппарате начались еще 26 июня. Тогда восстановить штатную работу "Метеор-M" номер 2 не могли в течение суток. Очередной сбой произошел 2 августа, а 3 и 4 числа с него перестали поступать данные, рассказал ранее РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков, принимающий космоснимки с аппарата. Данные с "Метеора" передаются в открытом режиме, любой желающий с использованием соответствующего оборудования может их принимать.

Вместо того, чтобы смотреть точно вниз, на поверхность Земли, спутник 2 августа передавал снимки с искажениями и показывал не поверхность планеты, а космос.

Ранее Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" сообщил, что часть целевой аппаратуры не функционирует на метеорологическом спутнике "Метеор-М"№2. На сайте центра отмечается, что на спутнике невозможно использовать по целевому назначению два прибора: модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М". При этом основной прибор "Метеора-М" номер 2 - многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) полностью функциональны.