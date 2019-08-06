Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T17:15Z
https://ria.ru/20190806/1557227745.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150975/56/1509755686_244:0:1289:588_1036x0_80_0_0_5a354f6039d4884db7ae56fa2e4a6cd6.jpg
РИА Новости

Работу спутника "Метеор-М" восстановили после сбоя

17:15, 6 августа 2019
399
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Космический аппарат "Метеор-М"
Космический аппарат Метеор-М
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Космический аппарат "Метеор-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила произошедший на гидрометеорологическом аппарате "Метеор-М" номер 2 сбой системы ориентации, однако к настоящему времени ее работа восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"На космическом аппарате "Метеор-М" номер 2 был выявлен незначительный сбой системы ориентации аппарата. После анализа ситуации были предприняты необходимые меры по возобновлению штатной работы системы. В настоящее время функционирование системы ориентации космического аппарата "Метеор-М" номер 2 восстановлено", - сказали в пресс-службе.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
Вчера, 11:35
В "Роскосмосе" параллельно со SpaceX снизили цены на запуск малых спутников
Там уточнили, что "на данный момент срок активного существования аппарата превысил заявленный производителем". Учитывая, что спутник был запущен на орбиту 8 июля 2014 года, а гарантийный срок его активного существования закладывался в пять лет, аппарат работает с превышением срока чуть менее месяца.
При этом сбои на аппарате начались еще 26 июня. Тогда восстановить штатную работу "Метеор-M" номер 2 не могли в течение суток. Очередной сбой произошел 2 августа, а 3 и 4 числа с него перестали поступать данные, рассказал ранее РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков, принимающий космоснимки с аппарата. Данные с "Метеора" передаются в открытом режиме, любой желающий с использованием соответствующего оборудования может их принимать.
Вид Земли с МКС
4 августа, 03:01
Роскосмос отложил запуск второго метеорологического спутника "Арктика-М"
Вместо того, чтобы смотреть точно вниз, на поверхность Земли, спутник 2 августа передавал снимки с искажениями и показывал не поверхность планеты, а космос.
Ранее Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" сообщил, что часть целевой аппаратуры не функционирует на метеорологическом спутнике "Метеор-М"№2. На сайте центра отмечается, что на спутнике невозможно использовать по целевому назначению два прибора: модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ и бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М". При этом основной прибор "Метеора-М" номер 2 - многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР, а также инфракрасный Фурье-спектрометр (усовершенствованный инфракрасный зондировщик) полностью функциональны.
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
2110000
Обсудить 1
РоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Сборочная линия низкопольных трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
Рогозин освободил Центр Хруничева от производства трамваев
РИА
Новости
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
Разгонный блок "Бриз-М" увели с целевой орбиты спутника Минобороны
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
В "Роскосмосе" параллельно со SpaceX снизили цены на запуск малых спутников
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников
Лента
новостей
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с Китая
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Стало известно, во сколько обошлось страхование "Союза" с роботом "Федором"
Участница акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
Фотография залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл
Ровер НАСА нашел следы разливов марсианских рек и озер
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
ВКС приняли на управление запущенный с Байконура спутник Минобороны
Противолодочный самолет ТУ-142
Российские Ту-142 выполнили тринадцатичасовой полет над Тихим океаном
Американский грузовой корабль Cygnus OA-6
Грузовой космический корабль Cygnus покинул МКС
Старт ракеты-носителя Протон-М
Ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Фрагмент космической паутины в мире холодной (сверху) и теплой (снизу) темной материи
Астрофизики выяснили, как найти следы "теплой" темной материи
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР обвинили Киев в попытке провокации во время встречи с делегацией ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния