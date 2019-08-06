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РИА Новости

Житель Ставрополя получил шесть лет колонии за подготовку к теракту

17:15, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Евгений Биятов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к шести годам колонии строгого режима Максима Панченко за подготовку к теракту в Ставрополе, сообщил журналистам представитель суда.
"В соответствии с приговором суда Панченко признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал он. Приговор в законную силу еще не вступил.
По данным суда, в апреле 2018 года, разделяя идеологию террористической организации "Имарат Кавказ"*, Панченко решил поджечь один из объектов образования в Ставрополе. Для этого у себя дома он изготовил два зажигательных устройства, но довести преступление до конца не смог, так как был задержан.
Уголовное дело было возбуждено по статье о подготовке к террористическому акту.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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