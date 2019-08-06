Житель Ставрополя получил шесть лет колонии за подготовку к теракту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к шести годам колонии строгого режима Максима Панченко за подготовку к теракту в Ставрополе, сообщил журналистам представитель суда.

"В соответствии с приговором суда Панченко признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал он. Приговор в законную силу еще не вступил.

По данным суда, в апреле 2018 года, разделяя идеологию террористической организации "Имарат Кавказ"*, Панченко решил поджечь один из объектов образования в Ставрополе. Для этого у себя дома он изготовил два зажигательных устройства, но довести преступление до конца не смог, так как был задержан.

Уголовное дело было возбуждено по статье о подготовке к террористическому акту.