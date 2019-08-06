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РИА Новости
Школа волонтера

Объявлены полуфиналисты всероссийского конкурса "Доброволец России"

17:12, 6 августа 2019
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© Пресс-служба всероссийского конкурса «Доброволец России»Объявлены полуфиналисты всероссийского конкурса "Доброволец России"
Объявлены полуфиналисты всероссийского конкурса Доброволец России
© Пресс-служба всероссийского конкурса «Доброволец России»
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В полуфинал всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" прошли 956 авторов социальных проектов. Они были отобраны из 5044 заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
От Северо-Кавказского федерального округа в полуфинал вышли 69 проектов, Северо-Западного – 140, Центрального – 247, Южного – 79, Приволжского – 173, Уральского – 107, Сибирского – 102 и от Дальневосточного федерального округа полуфиналистами стали 39 проектов.
Конкурсантам предстоит защита своих проектов на окружных форумах добровольцев и профильной смене в МДЦ "Артек". Также полуфиналисты примут участие в образовательных программах.
"Сейчас нам предстоит познакомиться с авторами уже вживую, услышать планы по развитию инициатив, понять какие ресурсы для этого требуются", – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
После проведения всех мероприятий, 13 октября, станут известны имена финалистов.
Результаты конкурса доступны в разделе "Конкурс" на сайте добровольцыроссии.рф.
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