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РИА Новости

Стали известны темы международного форума Baltic Weekend 2019

17:04, 6 августа 2019
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© Фото : SPN CommunicationsМеждународный форум по коммуникациям Baltic Weekend
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
© Фото : SPN Communications
МОСКВА, 6 авг – пресс-служба SPN Communications. В Санкт-Петербурге 26-27 сентября пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Этой осенью профессионалы в области коммуникаций обсудят трансформацию коммуникационного рынка, глобальные тренды, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.
Baltic Weekend – масштабное отраслевое мероприятие с участием российских и зарубежных специалистов по связям с общественностью, маркетологов и рекламистов, а также представителей власти, бизнеса и масс-медиа. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
Архитектура осеннего Baltic Weekend полностью отражает современные тенденции и те вызовы, которые сейчас стоят перед глобальной индустрией. В первый день форума состоится паблик-ток с известными и успешными людьми "Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO". Секретами успеха поделятся топ-менеджеры крупных компаний. Также 26 сентября пройдет очная защита финалистов в номинации "Специалист года" международной премии по коммуникациям PROBA Awards.

Темы форума

- "Я это попробовал, и мне это нравится"
Подход к работе с агентами влияния стал более осмысленным и стратегическим. Если раньше речь шла в основном о точечных интеграциях, то теперь бренды стремятся к полноценному амбассадорству. Зачем нужны послы бренда и что полезного они могут дать бизнесу обсудят на Baltic Weekend участники сессии.
Наш бренд – кризис
Совместно с Ассоциацией Менеджеров обсудим, что делать пиарщику во время кризиса. Каковы тренды антикризисных коммуникаций? Какие средства использовать и где искать союзников?
PR и коучинг
Как развивать коммуникационные команды в агентствах и корпорациях? Как коучинг может помогать PR командам развивать креативность, добиваться выдающихся результатов и противостоять панике, провокациям и кризисным явлениям? Обсудим на одной из секций форума.
Цифровая реальность
Одна из самых больших возможностей цифровой коммуникации – это возможность доносить до целевой аудитории новости в режиме online. Более 90% компаний имеют аккаунты в Яндекс.Дзен и Facebook. Какие каналы эффективнее для разных аудиторий? Какой контент подходит для нашумевшего TikTok, а какой лучше не использовать в Instagram? Расскажут эксперты.
Гражданская позиция бренда: хайп или реальная стратегия
Глобальные исследования показывают, что общество ожидает от компаний и брендов активных действий в социальной сфере. Кроме того, в информационном пространстве становится всё меньше тем, на которые бизнес готов коммуницировать. В этих условиях на первый план выходят социальные инициативы бизнеса. Как правильно рассказывать такие истории? Как сделать коллаборацию с медиа? Нужно ли платить для продвижения социального контента? При поддержке Ассоциации Менеджеров.
"Вычистить ватку", "пересесть на лицо", встать в пикет и не лишиться работы. Вместе с АКОС обсудим, как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции в эпоху волатильной повестки. А с коллегами из АКМР представим лучшие видео с Московского международного фестиваля корпоративного видео в рамках круглого стола "Корпоративная социальная ответственность и корпоративные видеокоммуникации: технологии, тренды, ключи к успеху".
Регистрация на Baltic Weekend открыта до 17 сентября.
Подробная информация о проекте доступна на сайте Baltic Weekend.
По вопросам участия обращайтесь к Валерии Черепановой по телефону: +7 812 380 00 07, доб. 283, или по электронной почте v.cherepanova@spncomms.com
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