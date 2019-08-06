В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за тропического шторма

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. ГУМЧС РФ по Приморскому краю выпустило экстренное предупреждение в связи с тропическим штормом "Франциско", который в качестве тайфуна обрушился на японский остров Кюсю, а сейчас, потеряв силу, движется в сторону Приморья.

"В Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков до 50 мм, в отдельных районах грозы и усиление ветра до 23 м/с. На малых реках края возможен резкий подъем уровня воды до трех метров", - говорится в сообщении на сайте краевого главка МЧС.

Синоптики прогнозируют прохождение "Франциско" вблизи южного побережья Приморья в ночь на 8 августа, а также днем 9 августа. Сейчас спасатели и службы жизнеобеспечения Приморья переходят на режим повышенной готовности.

Меры по защите населенных пунктов края от стихии обсудили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова. Повышенное внимание уделено восьми наиболее паводкоопасным районам региона - Хасанскому, Октябрьскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому, Чугуевскому, Ольгинскому муниципальным районам и Уссурийскому городскому округу.