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РИА Новости

В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за тропического шторма

17:01, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владислав Щеколдин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице, подтопленной в результате сильных дождей
Автомобиль на улице, подтопленной в результате сильных дождей
© РИА Новости / Владислав Щеколдин
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Автомобиль на улице, подтопленной в результате сильных дождей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. ГУМЧС РФ по Приморскому краю выпустило экстренное предупреждение в связи с тропическим штормом "Франциско", который в качестве тайфуна обрушился на японский остров Кюсю, а сейчас, потеряв силу, движется в сторону Приморья.
"В Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков до 50 мм, в отдельных районах грозы и усиление ветра до 23 м/с. На малых реках края возможен резкий подъем уровня воды до трех метров", - говорится в сообщении на сайте краевого главка МЧС.
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Спасатели выдвинулись в районы Приморья, где ждут тайфун "Франциско"
Синоптики прогнозируют прохождение "Франциско" вблизи южного побережья Приморья в ночь на 8 августа, а также днем 9 августа. Сейчас спасатели и службы жизнеобеспечения Приморья переходят на режим повышенной готовности.
Меры по защите населенных пунктов края от стихии обсудили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова. Повышенное внимание уделено восьми наиболее паводкоопасным районам региона - Хасанскому, Октябрьскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому, Чугуевскому, Ольгинскому муниципальным районам и Уссурийскому городскому округу.
Ранее синоптики сообщали о мощном тайфуне, который может выйти на Приморье в первой декаде августа.
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