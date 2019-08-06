Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T16:56Z
https://ria.ru/20190806/1557225769.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148460/25/1484602556_0:0:5445:3063_1036x0_80_0_0_44fd03dabb7412042a8af3203b9d53e1.jpg
РИА Новости

МИД Китая прокомментировал новые пуски ракет в КНДР

16:56, 6 августа 2019
1672
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Китай призывает все вовлеченные стороны ликвидировать факторы, ведущие к напряженности на Корейском полуострове, и прилагать усилия к продвижению диалога, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на сообщения об очередных пусках ракет в КНДР.
"Мы обратили внимание на действия северокорейской стороны, мы также обратили внимание на то, что США и Южная Корея вчера начали совместные военные учения. Китайская сторона призывает все вовлеченные стороны дорожить достигнутым с таким трудом ослаблением напряженности, делать больше усилий для продвижения диалога и устранения факторов напряженности", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, поступившем в РИА Новости.
В министерстве также призвали стороны прилагать активные усилия для продвижения процесса денуклеаризации и установления длительного мира и стабильности на Корейском полуострове.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 16:19
Болтон прокомментировал новые пуски ракет КНДР
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.
В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США "игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
Вчера, 16:14
Игра на нервах. КНДР и США решили повторить пройденноеСША совсем не просто так подверстали учения с Южной Кореей к выходу из ДРСМД. Они провоцируют взрывного Кима на реакцию, ответом на которую может стать усиление их присутствия в регионе. Только уже не против Пхеньяна. Трамп планирует через него достать Китай.
1211110
Обсудить 0
Хуа ЧуньинМИД КНРКитайКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро
РИА
Новости
Участница акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Лента
новостей
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступает на конференции, посвященной памяти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 20 февраля 2019
Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон прокомментировал новые пуски ракет КНДР
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
США не верят в желание Мадуро вести переговоры с оппозицией, заявил Болтон
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Провинция Гуандун
Подмосковье и Гуандун разработают программу поддержки российского экспорта
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган
КНДР
КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Сборочная линия низкопольных трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
Рогозин освободил Центр Хруничева от производства трамваев
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния