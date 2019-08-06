МИД Китая прокомментировал новые пуски ракет в КНДР

ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Китай призывает все вовлеченные стороны ликвидировать факторы, ведущие к напряженности на Корейском полуострове, и прилагать усилия к продвижению диалога, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на сообщения об очередных пусках ракет в КНДР.

"Мы обратили внимание на действия северокорейской стороны, мы также обратили внимание на то, что США и Южная Корея вчера начали совместные военные учения. Китайская сторона призывает все вовлеченные стороны дорожить достигнутым с таким трудом ослаблением напряженности, делать больше усилий для продвижения диалога и устранения факторов напряженности", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, поступившем в РИА Новости.

В министерстве также призвали стороны прилагать активные усилия для продвижения процесса денуклеаризации и установления длительного мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".

Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.