На Кубани будут судить владельца бассейна, где чуть не утонул подросток

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крымске против предпринимателя, в чьем бассейне едва не утонул подросток, работа самого бассейна после проверки надзорного ведомства приостановлена, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края.

Отмечается, что 41-летнего предпринимателя подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. "Территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело", - сообщают ведомства.

По данным правоохранителей, предприниматель арендовал в Крымске участок с открытым бассейном, где оказывал услуги без спасателя. В середине июля на находившейся поблизости спортплощадке тренировались спортсмены из Абинска.

"Во время перерыва 16-летний спортсмен проследовал на территорию бассейна и прыгнул в воду. В результате в дыхательные пути подростка попала вода, и он более одной минуты находился под ее поверхностью. Отдыхающие вытащили его, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи госпитализировали потерпевшего в лечебное учреждение", - информируют СУСК и прокуратура. Сообщается, что на какое-то время парень впал в кому. В настоящее время он выписан из больницы и находится дома на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

После инцидента прокуратура провела в бассейне клуба проверку, в ходе которой выявила грубые нарушения закона не только в связи с отсутствием на объекте спасателей, но и в части содержания бассейнов, столовой и домиков отдыха, отсутствия медперсонала, организации питания и проживания, в том числе детей, с нарушением санитарных норм, соблюдения правил пожарной безопасности.