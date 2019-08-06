На Кубани будут судить владельца бассейна, где чуть не утонул подросток

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Крымске против предпринимателя, в чьем бассейне едва не утонул подросток, работа самого бассейна после проверки надзорного ведомства приостановлена, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что 41-летнего предпринимателя подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. "Территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело", - сообщают ведомства.
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По данным правоохранителей, предприниматель арендовал в Крымске участок с открытым бассейном, где оказывал услуги без спасателя. В середине июля на находившейся поблизости спортплощадке тренировались спортсмены из Абинска.
"Во время перерыва 16-летний спортсмен проследовал на территорию бассейна и прыгнул в воду. В результате в дыхательные пути подростка попала вода, и он более одной минуты находился под ее поверхностью. Отдыхающие вытащили его, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи госпитализировали потерпевшего в лечебное учреждение", - информируют СУСК и прокуратура. Сообщается, что на какое-то время парень впал в кому. В настоящее время он выписан из больницы и находится дома на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.
После инцидента прокуратура провела в бассейне клуба проверку, в ходе которой выявила грубые нарушения закона не только в связи с отсутствием на объекте спасателей, но и в части содержания бассейнов, столовой и домиков отдыха, отсутствия медперсонала, организации питания и проживания, в том числе детей, с нарушением санитарных норм, соблюдения правил пожарной безопасности.
"В интересах неопределенного круга лиц и в целях исключения фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан… в Крымский районный суд направлено заявление о запрете деятельности индивидуального предпринимателя и иных лиц на объекте с массовым пребыванием граждан до полного устранения нарушений закона… До рассмотрения дела по существу Крымский районный суд согласился с требованием прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета деятельности", - говорится в сообщении.
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