Жителям разрешили вернуться в район горевшего под Ачинском арсенала

КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Жителям Ачинского района Красноярского края, кроме людей из поселка Каменка, разрешили вернуться домой из эвакуации после взрывов на военном складе.

Об этом сообщила журналистам во вторник представитель пресс-службы регионального управления МЧС Алена Алексишина.

По данным Следственного комитета, при взрывах один человек погиб и восемь пострадали. Сейчас пожар потушен, но территорию продолжают прочесывать саперы. Огонь тушили почти сутки.

"Население всех населенных пунктов в Ачинском районе может вернуться с вои дома, за исключением тех, кто проживает в Каменке. Там будет продолжаться работы по обследованию территории на наличие взрывных предметов", - заявила Алексишина.

Люди, эвакуированные в Красноярск, могут вернуться на специально оборудованной для них электричке с красноярского вокзала в среду в 11.00 (07.00 мск).

Жители крупнейшего города этого района, 100-тысячного Ачинска, вернутся домой в самое ближайшее время, рассказал журналистам глава города Илай Ахметов. Ачинск находится примерно в 15 километрах от арсенала.

"В течение получаса-часа вернутся в свои дома в Ачинске. Уже едут из Большого Улуя... Из Красноярска также всех доставят", - отметил мэр.

По его словам, дороги на Ачинск уже свободны для проезда. "Дорога открыта. У нас четвертый заезд в детский лагерь "Сокол", мы ждем. Жители, спокойно возвращайтесь в свои дома", - призвал Ахметов.