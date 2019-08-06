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РИА Новости

Жителям разрешили вернуться в район горевшего под Ачинском арсенала

16:52, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкПожарная машина в Ачинске
Пожарная машина в Ачинске
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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Пожарная машина в Ачинске
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Жителям Ачинского района Красноярского края, кроме людей из поселка Каменка, разрешили вернуться домой из эвакуации после взрывов на военном складе.
Об этом сообщила журналистам во вторник представитель пресс-службы регионального управления МЧС Алена Алексишина.
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По данным Следственного комитета, при взрывах один человек погиб и восемь пострадали. Сейчас пожар потушен, но территорию продолжают прочесывать саперы. Огонь тушили почти сутки.
"Население всех населенных пунктов в Ачинском районе может вернуться с вои дома, за исключением тех, кто проживает в Каменке. Там будет продолжаться работы по обследованию территории на наличие взрывных предметов", - заявила Алексишина.
Люди, эвакуированные в Красноярск, могут вернуться на специально оборудованной для них электричке с красноярского вокзала в среду в 11.00 (07.00 мск).
Жители крупнейшего города этого района, 100-тысячного Ачинска, вернутся домой в самое ближайшее время, рассказал журналистам глава города Илай Ахметов. Ачинск находится примерно в 15 километрах от арсенала.
"В течение получаса-часа вернутся в свои дома в Ачинске. Уже едут из Большого Улуя... Из Красноярска также всех доставят", - отметил мэр.
По его словам, дороги на Ачинск уже свободны для проезда. "Дорога открыта. У нас четвертый заезд в детский лагерь "Сокол", мы ждем. Жители, спокойно возвращайтесь в свои дома", - призвал Ахметов.
Во вторник вечером в городе сняли режим ЧС, запретная зона сузилась до 7 километров в радиусе от места ЧП, где саперы обследуют территорию на предмет разлетевшихся снарядов.
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