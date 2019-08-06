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РИА Новости
Тюменская область

Десять новых школ появится в Тюменской области по нацпроекту "Образование"

16:45, 6 августа 2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Государственные контракты на строительство 10 новых школ планируется заключить в 2019 году в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил РИА Новости во вторник сотрудник пресс-службы губернатора.

"К 1 сентября 2019 года новые школы откроются в Тюмени на 1,2 тысячи мест и в Заводоуковске на 900 мест. Ещё четыре образовательных учреждения возведут в разных районах областной столицы в 2020-2021 годах. Будут построены школы в деревне Ушакова Тюменского района и в селе Уват", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 2020 году по программе замены деревянных школьных зданий откроется небольшая школа в селе Горнослинкино Уватского района. Всего в рамках региональной программы запланировано построить 32 школы, из них 21 учебное заведение - в модульном исполнении. Для школ, где учатся до 150 и более человек, будут возводить капитальные здания.
"Сегодня в регионе насчитывается около 30 школ в деревянном исполнении. Безусловно, программа замены деревянных школ новыми современными зданиями будет выполнена в течение трех-четырех лет", – сказал РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Кроме того, в стадии капитального ремонта в регионе находится 21 школа в Исетском, Сорокинском, Викуловском и Армизонском районах. В Тобольске идет реконструкция корпуса начальной школы МАОУ Лицей. В средней школе N12 городе Ишима работы ведутся с опережением графика: образовательное учреждение планируют сдать в эксплуатацию к началу учебного года, в то время как по контракту срок завершения капремонта назначен на конец 2019 года.
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